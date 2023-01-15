قناة الحياة تنشر فيديو لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة أبو عمر في الشرقية

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، فيديو جديدا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتواصل العمل لإنشاء أول محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بمدينة منشأة أبو عمر التابعة لمحافظة الشرقية بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميا.

وقالت رحاب الطحاوي، متطوعة بمبادرة حياة كريمة بالحسينية بمحافظة الشرقية، إن المحطة الجديدة تخدم ما يقارب الـ200 ألف نسمة، وهي إحدى أكبر المحطات التي يجري تنفيذها على مستوى مركز الحسينية، إذ أن المحطة تقع على مساحة 20 فدانا، ووجودها له أثر مهم في تحسين الأوضاع على مستوى مركز الحسينية خاصة فيما يخص الزراعة.