عاجل.. «البترول» تعلن تفاصيل كشف جديد للغاز بالبحر المتوسط

أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط، بعد أن تكللت جهودها بالتعاون مع شركة شيفرون «القائم بالعمليات فى منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط »، وشركتي إيني وثروة المصرية، عن اكتشاف جديد ومهم للغاز فى البئر الاستكشافية «نرجس- 1».

يقع الكشف على بعد نحو 60 كم شمال شبه جزيرة سيناء، حيث تم حفر البئر «نرجس -1»، بواسطة جهاز الحفر ستينا فورث فى عمق مياه 309 أمتار، وتم العثور على سمك خزان حوالي 61 مترا صافيا من بين 140 مترا من الحجر الرملي بخصائص جيدة في العصر الميوسين السفلي وعصر الأوليجوسين، على عمق كلي للبئر تجاوز 5000 متر فى منطقة الامتياز التي تعمل بها شركة شيفرون «القائم بالعمليات» بحصة 45%، إينى بنسبة 45%، فى حين أن شركة ثروة المصرية للبترول تمتلك 10% من حصة المقاول الممثلة من نسبة النصف المقابلة للنصف الآخر من نصيب إيجاس.

وجار حاليا، تقييم التقديرات للاحتياطيات بهذا الكشف الذي يُعد الأول لشركة شيفرون في مصر، منذ دخولها للعمل بالاستكشاف في منطقة البحر المتوسط، وحصولها على ثلاث مناطق فى عام 2020.

وتهدف «إيجاس»، إلى العمل مع شركة شيفرون والشركاء، للإسراع بوضع الاكتشاف الجديد على الإنتاج في أسرع وقت ممكن، باستخدام خطة حفر وتنمية سريعة، تعتمد على الأفكار غير التقليدية للتنمية، باستخدام التسهيلات الحالية، في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية، لإضافة احتياطيات غازية بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل، بالتعاون مع شركاء قطاع البترول.

ولا شك أن حرص قطاع البترول على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للعمل على زيادة دور مصر المحوري في المنطقة، ودعم قدراتها كمركز إقليمى للغاز والبترول، من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لتغطية احتياجات السوق المحلي أولاً، ثم تصدير الفائض لتحقيق أقصى عائد لصالح الدولة.