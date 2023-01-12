بعد اكتشاف حقل غاز منطقة شرق دمنهور.. تعرف على أبرز المعلومات عن ED-2X

أعلنت شركة «فينترسال دِيا»، والتي تعمل في السوق المصرية في مجال التنقيب والبحث عن الغاز الطبيعي صباح اليوم عن اكتشافها لبئر جديدة من الغاز الطبيعي يحتوي على كميات جيدة منه لتبدأ في العمل على استخراجه وربطه على خطوط الإنتاج.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن البئر الجديدة الذي تم اكتشافه والإعلان عنه اليوم:

- البئر تقع في منطقة التنقيب بشرق دمنهور.

- سيتم تقييم الاكتشاف بكل دقيقة خلال الفترة المقبلة.

- بعد إنهاء الإجراءات سيتم ربط البئر مع البنية التحتية القريبة في دسوق.

- إنتاج البئر يعتبر مؤشرا جيدا لهذه المنطقة، خاصة وأن الدول كلها بحاجة إلى الغاز الطبيعي.

- البئر ED-2X على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات شمال حقل دسوق الحالي.

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ البترول والخبير البترولي، إن أي اكتشافات تم على الأراضي المصرية تعتبر ميزة جديدة لها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاكتشافات الجديدة تزيد من كميات الإنتاج وبالتالي يتيح ذلك تصدير كميات أكبر للخارج والاستفادة من ارتفاعات الأسعار وجلب عملات صعبة للدولة وتحقيق نمو.

وأشار إلى أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال الاكتشافات الجديدة يثبت مصر في تحقيقها الاكتفاء الذاتي ويساهم في تعويض الآبار التي يقل الإنتاج منها ويمثل دفعة قوية لزيادة الإنتاج، كما أنه يؤكد على قدرة الدولة لتصير الغاز وأن تكور مركز إقليمي لتداول الطاقة، كما أنه سيكون عامل جذب للعديد من الشركات الأخرى العالمية للعمل في مصر، ما يزيد من الكميات المنتجة.