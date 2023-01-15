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قناة الحياة تنشر فيديو لتدعيم الصرف الصحي ومياه الشرب في المنوفية

كتب:

محمد متولي
06:12 م | الأحد 15 يناير 2023
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، فيديو جديدا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لخط المد والتدعيم بالصرف الصحي ومياه الشرب بمركز الشهداء، الذي يخدم نحو 20 أسرة بالمناطق المحرومة على أطراف قرية العراقية بمحافظة المنوفية.

وتواصل أعمال مد وتدعيم المناطق المحرومة بقرية العراقية بالصرف الصحي ومياة الشرب بطول 3 كيلومترات، إذ جرى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لمد وتدعيم المناطق المحرومة بقرى مركز الشهداء بالصرف الصحي ومياه الشرب.

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بقلم محمد متولي