قناة الحياة تنشر فيديو لتدعيم الصرف الصحي ومياه الشرب في المنوفية

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، فيديو جديدا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لخط المد والتدعيم بالصرف الصحي ومياه الشرب بمركز الشهداء، الذي يخدم نحو 20 أسرة بالمناطق المحرومة على أطراف قرية العراقية بمحافظة المنوفية.

وتواصل أعمال مد وتدعيم المناطق المحرومة بقرية العراقية بالصرف الصحي ومياة الشرب بطول 3 كيلومترات، إذ جرى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لمد وتدعيم المناطق المحرومة بقرى مركز الشهداء بالصرف الصحي ومياه الشرب.