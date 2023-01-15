في كل شارع وحارة.. اسم الزعيم جمال عبدالناصر يزين جميع منشآت قريته

قصر ثقافة ضخم ومركز شباب ومدرسة ابتدائية وأخرى تعليم إعدادية وثالثة ثانوية عامة، أسوار المنشآت الخدمية بالشوارع ومدخل قريته، جميعها تحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، كل هذا وأكثر ما زال يخلد اسم البطل بمسقط رأسه بقرية «بني مر» التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

الاتجاه إلى منزل عبدالناصر

عند الوصول إلى المدخل الرئيسي للقرية المطل على الطريق السريع، تجد لافتات كبيرة توضح اتجاهات منزل الزعيم جمال عبدالناصر وكذلك جرافيتي ورسومات لصور عبدالناصر حتي أصبحت ذكرى جمال عبدالناصر خالدة منذ سنوات طويلة بين أهالي قريته، وامتد اسم الراحل إلى معظم المصالح الحكومية بمختلف مراكز المحافظة.

اسم جمال عبدالناصر علي المصالح الحكومية

وقال حسين عطية، موظف من قرية الزعيم جمال عبدالناصر، إن ذكرى الرئيس الراحل خالدة دائما في قلوبنا، فجميع المنشآت الخدمية والمصالح الحكومية تحمل أسمه فالمدارس ومركز الشباب وقصر الثقافة به أسمه وصورة حتي أصبح الأجيال تعرف الأجيال من هو عبدالناصر ابن هذه القرية فاسمه خالد على مدار السنوات، ونحن فخورون لأنه خرج من هذه القرية زعيم الامة العربية ونشكر القيادة السياسية التي أنشأت قصر ثقافة بالقرية يحمل اسمه وهي هدية من وزارة الثقافة وبها متحف له وبعض الصور الخاصة.