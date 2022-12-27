«الأستاذ» كتاب جديد عن مسيرة الفنان محمد صبحي للكاتب جمال عبدالناصر

كتاب جديد سيصدر قريبا مع بداية عام 2023 عن الفنان الكبير محمد صبحي، واختار له مؤلفه الكاتب والناقد الفني جمال عبد الناصر عنوان «الأستاذ» ليؤرخ ويوثق سيرته ومسيرته الفنية، بالإضافة لإعادة قراءة نقدية لعدد كبير من مسرحياته وتوثيق ما كتب عنها نقديا وقت عرضها من كبار النقاد، وقراءات أخرى ورصد لكل الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي قدمها الفنان محمد صبحي.

خطة محمد صبحي لتطوير المسرح المصري

الكتاب مقسم لعدة فصول منها فصل كامل عن شهادات لفنانين ونقاد وشعراء ومثقفين وإعلاميين يتحدثون عن محمد صبحي وتجربته الفنية والإنسانية، وفي فصل آخر يرصد مؤلف الكتاب خطة الأستاذ محمد صبحي لإصلاح حال المسرح المصري، بالإضافة لفصل كامل عن منهج محمد صبحي في الكوميديا، وتاريخ فرقة أستوديو الممثل، ورصد لكل النجوم الذين تخرجوا منه، وأيضا داخل الكتاب ملحق صور نادرة تنشر لأول مرة.

الكتاب تصدره دار الياسمين للنشر والتوزيع، وسيكون متوفرا في المكتبات الكبرى بداية من العام الجديد تزامنا مع طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتخصيص ندوة عن الإصدار الجديد خلال أيام المعرض سيعلن عن موعدها قريبا.