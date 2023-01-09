مركز جمال عبدالناصر الثقافي يفتح باب التقديم لورشة تدريبية على فنون التمثيل

أعلن مركز جمال عبدالناصر الثقافي في الإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فتح باب التقدم لورشة تدريبية مجانية للمواهب الشابة للفئات العمرية فوق 16 سنة، للتعرف على أدوات الممثل وطريقة استخدامها لبناء الشخصيات في الدراما ومبادئ مواجهة الجمهور.

يتولى التدريب في الورشة، مجموعة من المتخصصين في التدريب على التمثيل، وهم، محمد نجله، وأيمن الليثي، وأسامة الهواري، ومحمد خالد.

يمكن التقدم للورشة عبر الرابط shorturl.at/AMOR1، ويشترط تحضير مونولوج باللغة العربية الفصحى، وآخر باللهجة العامية، وأغنية، حيث تشارك العناصر المتميزة في عرض مسرحي من إنتاج المركز يبدأ التحضير له بعد الورشة مباشرة.