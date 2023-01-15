مصرع 72 شخصا في كارثة الطائرة النيبالية.. 36 جثة ما زالت في الوادي

أعلنت شركة «Yeti» للطيران في نيبال مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 72 شخصا.

وأوضح مسؤول الشرطة إيه كيه شيتري، أنه تم نقل 31 جثة إلى المستشفيات، منوها بأنه لا تزال هناك 36 جثة في الوادي الذي يبلغ عمقه 300 متر وسقطت فيه الطائرة.

فيما أفاد متحدث باسم الجيش بأنه تم انتشال 29 جثة ولا يزال هناك 33 جثة أخرى في مكان تحطم الطائرة.

استمرار عمليات البحث عن جثث الضحايا

وتحطمت الطائرة القادمة من العاصمة النيبالية كاتماندو صباح اليوم الأحد، بالقرب من المطار المحلي في بوخارا في وسط نيبال، حيث كان من المقرر أن تهبط، وهذه المدينة هي بوابة للحجاج الدينيين والزائرين من جميع أنحاء العالم.

وأوضح المتحدث باسم الجيش كريشنا براساد بانداري لوكالة فرانس برس إن الطائرة سقطت في واد لذلك من الصعب نقل الجثث والبحث مستمر.

وأكد المتحدث باسم «يتي إيرلاينز» سودارشان بارتولا لفرانس برس أن الطائرة كانت تقل 68 راكباً وطاقما من أربعة أفراد، منوها بأنه من بين الركاب 15 أجنبياً بواقع 5 من الهند و4 من روسيا و2 من كوريا وأسترالي وأرجنتيني وفرنسي وإيرلندي.

مصرع 22 شخصا في تحطم طائرة في نيبال مايو 2022

يشار إلى أنه في مايو العام الماضى لقى 22 شخصاً مصرعهم لدى تحطم طائرة كانوا على متنها بواقع 16 من النيبال و4 من الهند و2 من ألمانيا.

وكانت مراقبة الملاحة الجوية فقدت الاتصال بالطائرة، بعد وقت قصير على إقلاعها من بوخارا متوجهة إلى جومسوم، وهي وجهة سياحية شعبية،وعُثر على حطامها في اليوم التالي، على حافة جبل على ارتفاع 4400 متر.