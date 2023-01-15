في ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر.. محطات في حياة «زعيم الأمة»

تحل اليوم الذكرى الـ105 على ميلاد «ناصر الأمة» الرئيس جمال عبد الناصر، الذي اعتبره الكثيرون «زعيم الأمة العربية»، وكان مولده خلاص لمصر من الحكم الأجنبي، إذ مكن الوطن من أن يحكمه أهله بدلا من الغريب.

وفي ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر، نستعرض أهم المحطات في حياة الزعيم الراحل.

محطات في حياة جمال عبد الناصر

- وُلد جمال عبد الناصر في 15 يناير عام 1918 في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، من أسرة صعيدية وأب عمل وكيلًا لمكتب بريد باكوس.

- تنقل في تعليمه الابتدائي بين مدارس الإسكندرية والقاهرة، والتحق بمدرسة حلوان الثانوية ثم رأس التين الثانوية بالإسكندرية، ثم النهضة بحي الظاهر.

- بدأ تارخيه السياسي منذ كان في السابعة عشر من عمره، حيث شارك في مظاهرات شعبية يطالب فيها بجلاء الاحتلال عن مصر.

- وعندما بلغ عمره 34 عاما، قاد «ناصر» ثورة 23 يوليو عام 1952.

- بعد انتهائه من الثانوية العامة، قرر الالتحاق بالكلية الحربية، ورسب في كشف الهيئة، فالتحق بعدها بكلية حقوق القاهرة 6 أشهر.

- وفي عام 1936 بعد الاتجاه لزيادة الضباط في الجيش، تقدم إلى الكلية الحربية، وتخرج فيها عام 1938، والتحق بسلاح المشاة، ونقل بعدها إلى منقباد.

- خدم جمال عبد الناصر في الخرطوم وجبل الأولياء عام 1939، وشارك في حرب فلسطين.

- بدأ نشاطه مع الضباط الأحرار إلى أن وقع حريق القاهرة في 26 يناير عام 1952، وحدثت مواجهة بين الضباط الأحرار والملك فاروق في انتخابات نادي ضباط الجيش، حيث نجح محمد نجيب «مرشح الأحرار»، وخسر حسين سرى عامر مرشح الملك، وألغيت الانتخابات.

- قرر جمال عبدالناصر تقديم لتصبح يوم 23 يوليو عام 1952، ونجح فيها مع الضباط الأحرار لطرد الإنجليز عن مصر.

- من هنا اعتُبر جمال عبد الناصر رمزا للتحرر الوطني في دول العالم الثالث، وملهما لشعبها، وداعما لأكثر من ثورة عربية.

- توفي جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر عام 1970، بعد عدوته من مطار القاهرة مودعًا صباح السالم أمير الكويت، الذي تواجد في قمة القاهرة من 26 إلى 28 سبتمبر 1970 فى أعقاب أحداث «أيلول الأسود».