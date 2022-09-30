موعد عودة تشغيل محطة مترو جمال عبد الناصر بالخط الأول

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن موعد إعادة تشغيل محطة جمال عبد الناصر بالخط الأول خلال الساعات القليلة المقبلة، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات بصورة دورية.

موعد عودة محطة جمال عبد الناصر للتشغيل غداً السبت

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه تم إغلاق محطة جمال عبد الناصر بالكامل، صباح اليوم الجمعة، للانتهاء من تجهيزها للتشغيل كمحطة تبادلية مع الخط الثالث مع افتتاح المحطات الجديدة، على أن تعود للتشغيل مرة أخرى صباح غداً السبت، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن الشركة انتهت من الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة في المدارس والجامعات، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

الخط الأول للمترو يعمل بكامل طاقته عدا محطة جمال عبد الناصر

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تحديد موعد عودة محطة جمال عبد الناصر بالخط الأول للتشغيل، بدءاً من صباح غداً السبت من الساعة 5.15 صباحاً، لافتاً إلى أن الخط الأول في مترو الأنفاق يعمل بكامل طاقته وبشكل طبيعي اليوم بكامل محطاته من حلوان حتى المرج الجديدة.

وأوضح أنه تم تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.

متحدث المترو: جاهزون لبداية العام الدراسي الجديد

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة جاهزة لبداية العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تبدأ صباح غداً السبت، تجهيز وصيانة القطارات وتجهيز منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات وتوفير الفكة في النوافذ، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة داخل المحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجاناً، علاوة على تعقيم وتطهير القطارات والمحطات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، واستمرار استخراج اشتراكات الطلبة.