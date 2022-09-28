«مترو الأنفاق»: إغلاق محطة جمال عبد الناصر يوم الجمعة

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن الإغلاق الكامل لمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول الجمعة المقبلة، للانتهاء من تجهيزها للتشغيل كمحطة تبادلية مع الخط الثالث مع افتتاح المحطات الجديدة.

وقال عبدالهادي، في بيان عاجل له قبل قليل، إن الخط الأول في مترو الأنفاق سيعمل بشكل طبيعي في ذلك اليوم بكامل محطاته من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة منذ بداية التشغيل حتى نهاية التشغيل، عدا الوقوف بمحطة جمال عبدالناصر فقط لإغلاقها بالكامل في ذلك اليوم.

خط ساخن لتلقي الشكاوى

وناشد متحدث شركة مترو الأنفاق، جمهور الركاب بالتواصل مع الشركة حال تقديم شكاوى، عبر خدمة الخط الساخن 16048، والرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048، أو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg.

وأكد تلقي جميع الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، بمكاتب الشكاوى بمحطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.