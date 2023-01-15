رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية يصدر قرارا بإنشاء 3 قطاعات و15 لجنة نوعية

أصدر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبي، عدة قرارات منذ قليل، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 118 سنة 1976 الخاص بنظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية، وماعرضه الأمين العام المشيخة بتعديل تشكيل اللجان، صرح بذلك المستشار الاعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية والمتحدث الرسمى أحمد قنديل معلنا ما جاء في القرار، وهي كالتالي:

- إنشاء ثلاثة قطاعات جديدة:

قطاع شئون الدعوة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور على جمعة محمد شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

قطاع الشئون الصوفية برئاسة الدكتور محمود احمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وقطاع وكلاء المشيخة برئاسة أحمد محمد الصباحي.

إنشاء 15 لجنة نوعية

وأضاف المتحدث الرسمي للمشيخة العامة أن القرار تضمن أيضا إنشاء 15 لجنة نوعية اللجنة الدينية والعلمية برئاسة الدكتور احمد عمر هاشم عضو لجنة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق لجنة الاحتفالات والمواليد برئاسة الشيخ عبد الرحيم محمد العزازي شيخ الطريقة العزازية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية واللجنة المالية برئاسة أحمد الصاوى شيخ السادة الصاوية الخلوتية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية واللجنة الفنية برئاسة المهندس مصطفى ابو الفتوح القاوقجى شيخ الطريقة القاوقجية، ولجنة الأضرحة برئاسة الشيخ سالم الجازولي شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ولجنة المتابعة برئاسة الدكتور محمود أبو الفيض شيخ الطريقة الفيضية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ولجنة المناطق الحدودية الصعيد برئاسة الشيخ زين العابدين أحمد رضوان، ولجنة القيم برئاسة السيد المستشار السيد محمد ابو الأسرار الحصافي شيخ الطريقة الحصافية الشاذلية ولجنة الإعلام برئاسة الشيخ رامي الشهاوي شيخ الطريقة الشهاوية، ولجنة المجلة برئاسة فضيلة الشيخ مسعود عبد السلام حجازي، واللجنة الاجتماعية برئاسة الشيخ الحسين حامد سلامة الراضي شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية ولجنة العلاقات العامة برئاسة فضيلة الشيخ سامح عبد الخالق ثروت المرزوقي الطريقة المدنية الشاذلية ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة الشيخ عبد الله المحجوب الميرغني، ولجنة تنمية الموارد المالية فضيلة الشيخ محمود السيد فتح الله محمد أبو علي شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، وتعيين أحد المستشارين بمجلس الدولة رئيسا للشئون القانونية.

واختتم قنديل بيانه أن قطاع شئون الدعوة يتبعه اللجان الآتية اللجنة الدينية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الإعلام ولجنة المجلة ولجنة المناطق الحدودية والصعيد ولجنة تنمية الموارد ويتبع لجنة الشئون الصوفية لجنة الاحتفالات والموالد واللجنة المالية ولجنة الأضرحة واللجنة الفنية ولجنة القيم ولجنة الاجتماعية ولجنة العلاقات العامة.