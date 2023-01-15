علي الهلباوي في كواليس مسرحية «يا شيخ سلامة» (صور)

يواصل الفنان علي الهلباوي، التحضيرات النهائية لمسرحية «يا شيخ سلامة»، تمهيدًا لعرضها خلال الأيام القليلة المُقبلة، بقاعة صلاح جاهين على مسرح البالون بالعجوزة.

وكشف محمد الدسوقي، مخرج العرض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة صور من البروفات النهائية للمسرحية الاستعراضية الغنائية «يا شيخ سلامة» للكاتب يسري حسان، من بطولة عدد كبير من الفنانين مراد فكري، وسلمى عادل، وتصميم استعراضات أشرف شرف، وديكور حمدي عطية.