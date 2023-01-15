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علي الهلباوي في كواليس مسرحية «يا شيخ سلامة» (صور)

كتب:

أحمد حسين صوان
07:31 م | الأحد 15 يناير 2023
علي الهلباوي

علي الهلباوي

يواصل الفنان علي الهلباوي، التحضيرات النهائية لمسرحية «يا شيخ سلامة»، تمهيدًا لعرضها خلال الأيام القليلة المُقبلة، بقاعة صلاح جاهين على مسرح البالون بالعجوزة.

وكشف محمد الدسوقي، مخرج العرض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة صور من البروفات النهائية للمسرحية الاستعراضية الغنائية «يا شيخ سلامة» للكاتب يسري حسان، من بطولة عدد كبير من الفنانين مراد فكري، وسلمى عادل، وتصميم استعراضات أشرف شرف، وديكور حمدي عطية.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.