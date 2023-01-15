رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال يمعن في جرائمه دون أدنى التفات للقوانين الدولية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتيالات والإعدامات، دون أدنى التفات للقوانين الدولية.

وحمل اشتية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمها المتواصلة، مُطالبًا الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدان اشتية جريمة إعدام الشهيد أحمد كحلة، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله، صباح اليوم.