«حياة فلسطيني».. عدسة عصام زيد توثق معيشة أهالي غزة في فيلم تسجيلي

على الرغم من ظروف الحصار والاحتلال التي يعيشها الشعب الفلسطيني إلا أن ذلك لم يمنع أهالي غزة من ممارسة عادات وتقاليد حياتهم اليومية والتي وثقها الفنان الفلسطيني عصام وائل زيد في فيلم تسجيلي بعنوان «حياة فلسطيني».

زيد: ترسخت العادات والتقاليد منذ مئات السنين

وأوضح زيد، أن العادات والتقاليد الشعبية ولدت من دورة الحياة العادية للشعب الفلسطيني من ميلاد وزواج ووفاة، حيث ترسخت هذه العادات والتقاليد منذ مئات السنين وتوارثها الأجيال المتعاقبة حتى يومنا هذا، كحق الجار على جاره، وإكرام الضيف، ومساعدة الفقراء، ونجدة المحتاج، ومساعدة الغريب.

زيد: عادة تسمية الطفل البكر باسم جده لأبيه

وأضاف الفنان الفلسطيني، أن من ضمن العادات الراسخة لدى أهالي غزة هي عادة تسمية الطفل البكر باسم جده لأبيه، إذا كان الجد ميتا، ولا يسمى الولد باسم أبيه إلا إذا كان الأب قد توفي قبيل أو فور ولادة الابن، وغالبا ما يرغب عدد كبير من الأسر الفلسطينية بتسمية أبنائهم بأسماء الأنبياء والأولياء الصالحين والصحابة، وكذا الفتيات.

وتابع أن تقاليد الزواج تتعدد لدى الفلسطينيين، حيث تبدأ بـ«يوم التقبيضة»، وفيه يدفع المهر المعجل للعروس، ويُدعى الأصدقاء والأصحاب والأقارب إلى منزل العروس، بعدها يتم عقد الزواج ثم تأتي مرحلة «الصمدة» وهو حفل خطوبة يدعى فيه أقرباء العروسين، ويتم فيه إعلان الخطوبة، وتقديم الشبكة، وتوزع فيه الحلويات، فيما تسمى ليلة الزفاف بـ«ليلة الحناء».

ونوه عصام زيد، بأن تقاليد الوفاة تتعدد هي الأخرى، ومنها عادة تسمى الدلايل، تحدث بعد صلاة العصر، في اليوم الثالث من أيام العزاء للميت، حيث يجتمع أهل الميّت والأقارب ويتم قراءة ختمة قرآن أو اثنتين حسب عدد الحضور ثم يتم توزيع الحلويات على الحاضرين وغالباً ما تكون الكنافة.