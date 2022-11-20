«جذور الحلم».. فيلم تسجيلي في افتتاح المونديال: الشيخ حمد بن خليفة يلعب الكرة

عرض حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 التي تنظمها دولة قطر، فيلما تسجيليا بعنوان «جذور الحلم»، يحكي قصة الحلم الذي ترسخ في قلب قطر منذ البداية.

وعرض الفيلم أحداثا تعود إلى أكثر من نصف قرن إلى الوراء، ظهر فيها مجموعة من الشبان القطريين يلعبون كرة القدم على الأرض الرملية، كان من بينهم الشيخ حمد بن خليفة والد تميم بن حمد أمير قطر وهو يلعب كرة القدم، وذلك في لقطات أرشيفية تاريخية تبين قدم الحلم.

وأكمل الفيلم: «وبعزم هؤلاء الرجال الذين حلموا، تطورت البلاد وكرة القدم في قطر، واستضافة العديد من البطولات، فازت بألقاب كثيرة، مثل كأس الخليج والألعاب الآسيوية وكأس أمم آسيا، والآن جاء الدور على استضافة كأس العالم».