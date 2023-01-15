الدقهلية تكرم الطالبة «سندس الأمينة».. عثرت على 100 ألف جنيه وأعادتها لأصحابها

كرمت محافظ الدقهلية اليوم التلميذة سندس محمد نجيب بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة تيرة الابتدائية مركز نبروه، والملقبة بـ«سندس الأمينة» بنت قرية تيرة مركز نبروه والتي عثرت على مبلغ 100 ألف جنيه وأعادتهم إلى أصحابهم صاحبهم بقريتها وأشاد أهل القرية بأمانتها واخلاصها، حيث ظلت في مكانها تنتظر أصحاب المبلغ حتى عادوا إليها وسلمته لهم.

محافظة الدقهلية: سندس تربت علي القيم والأخلاق المصرية الاصيلة

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، أن التكريم في حضور المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة نبروه، وجري منح سندس الأمينة شهادة شكر وتقدير وذلك تقديرا لأمانتها وتربيتها على القيم والأخلاق المصرية الاصيلة، ووجهت لوالدي التلميذة سندس الأمينة علي هذه الصورة المشرفة التي عليهما أن يفخرا بها تجاه ابنتهما التي اتسمت اخلاقها بالأمانة والشرف الذي هو في الحقيقة نتاج تربيتهما القويمة لها.

قصة عثور سندس الأمينة على مبلغ 100 ألف جنيه

وكانت التلميذة الأمينة عثرت على «كيس به مبلغ 100 ألف جنيه» في أحد شوارع قرية تيرة وقامت على الفور بالمرور على منازل القرية بصحبه عدد من أبناء قريتها حتى عثرت علي أصحاب المبلغ وسلمته له علي الفور لهم ليتبين أنه مبلغ تجهيز عروسة، ورفضت الطفلة العثور على أي مقابل وأحدي السيدات عرضت عليها خاتم ذهب فرفضته، وأكدت أنها فعلت هذا من أجل تطبيق أخلاق النبي صلي الله عليه وسلم وعادت إلي بيتها دون أن تحصل على الدرس الخصوصي الذي كانت متوجهة له.