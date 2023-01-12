أخلاقنا الجميلة.. شاب ينقذ فتاة من الموت في الغربية: «كانت هتقع من البلكونة»

حركته شهامته، فلم يكتف بالمشاهدة فقط، وتحرك «محمود سامي»، البالغ من العمر 23 عاما، سريعا لكي ينقذ فتاة من الموت في اللحظات الأخيرة، بعد سقوطها من أعلى «شرفة» في الطابق الثاني، بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

«محمود» كان يوم الثلاثاء الماضي في محل عمله في أحد محلات العطور بشارع النادي، حين سمع أصوات استغاثات من المنطقة المجاورة له، فخرج سريعًا لرؤية ما يحدث.

يحكي الشاب في تصريحات لـ«الوطن»: «شوفت بنت متعلقة في بلكونة الدور الثاني وأهل البيت ماسكينها وبيحاولوا يطلعوها، البنت كانت خلاص هتقع جسمها كله بره البلكونة».

صعد للشقة وأنقذها

وصعد «محمود» درجات السلم ووصل لباب الشقة، ودخل محاولًا تقديم المساعدة وسحب الفتاة وإنقاذها، فكان الشاب هو الإضافة التي احتاجتها أسرة الفتاة لإنقاذها من السقوط، موضحًا: «خبطت على الباب لغاية ما فتحوا، لقيت أهل البيت بيساعدوا البنت وبيحاولوا يطلعوها، حاولت معاهم لغاية ما قدرنا نشدها ونطلعها سليمة».

علم الشاب بعد ذلك أن الفتاة سقطت أثناء محاولة تنظيف «تندة» شرفة المنزل، فأمسكت بها شقيقتها وظلت الفتاة مُتعلقة ممسكة بآخر آمالها للبقاء على قيد الحياة، موضحًا: «ربنا جعلني سبب لإنقاذ حياة شخص، موقف ممكن كلنا ننتعرض له في أي وقت أو حد من أهل بيتنا، وكان لازم نتصرف صح، كان كل الناس بتفرج وبتصور بس محدش فكر يطلع يساعد معاهم».

أهل الفتاة شكروا «محمود»

وقدم أهل البيت الشكر لـ«محمود» على مساعدتهم لإنقاذ ابنتهم وموقفه الشجاع وجدعنته، فهو الوحيد من بين الحضارين صعد وقدم المساعدة، مُضيفًا: «أنا مش محتاج شُكر من حد ومش مستني حد يقول لي حاجة، أي حد بيفكر صح هيعمل كده، لو قدامي شخص أقدر أساعد لازم أساعده».