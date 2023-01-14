أخلاقنا الجميلة.. «سندس الأمينة» تعيد 100 ألف جنيه لصاحبتها وترفض هدية من ذهب

خرجت «سندس»، ابنة «تيرة» بمحافظة الدقهلية، من منزلها متجهة إلى المكان الذي تحصل فيه دروسها، فتعثرت بكيس تحت قدميها، فالتقطته، وفوجئت بأنه مملوء بأموال كثيرة، فأسرعة تبحث عن صاحبه لتسلمه ما وقع في يديها.

وروت «بلقيس محمد»، والدة «سندس»، ما حدث لابنتها قائلة: «كانت متجهة لدرسها وعثرت على الكيس في الطريق، فتحركت تبحث عن أصحاب الأموال لعلها تجدهم بالقرب من المكان، فاجتمع الكثير من المارة لمساعدتها وفهم ما حدث، وعرض البعض أخذ الكيس والبحث عن صاحبه نيابة عنها، ولكنها رفضت، وأصرت أن تسلم الأمانة لأصحابها بنفسها».

الواقعة حدثت منذ يومين

وأشارت إلى أن الواقعة كانت منذ يومين، لكن «سندس» لم تتحدث كثيرًا عن الواقعة، إذ خرجت لدروسها وتأخرت لمدة ساعة حتى فؤجئت بالمدرس يتواصل معها ليخبرها بعدم حضور ابنتها للدرس، فقلقت عليها وبحثت عنها فوجدتها عائدة بعد مرور ساعة أخرى، لتخبرها أنها عثرت على أموال في كيس وأعادتها لصاحبها، ما جعلها تتأخر على درسها والرجوع للمنزل، ولم تعقب بأكثر من ذلك.

خاتم ذهب هدية

وأكدت والدة سندس، أن ابنتها لم تتوقع كل ما حدث من تداول لمنشورات تتحدث عنها، وفؤجئت هي كذلك برد الفعل، فأسرعت تتحدث معها لتفهم واقعة ما حدث معها، فأخبرتها بالمبلغ الكبير ومحاولتها المستمرة للبحث والسعي عن صاحبة المبلغ، وطلبت منها علامة لتأكد من أنها صاحبة المبلغ، وكانت صحيحة، فقدمته لهم، لتقوم السيدة بمحاولة تقبيل قدم سندس، وخلعت خاتمها الذهب وقدمته لها هدية، لكنها رفضت، كما رفضت الحصول على بعض المال، وأخرجت الخمس جنيهات التي في جيبها وقالت: «معايا فلوس ماما إدتلي مصروفي».

سندس تعود سريعًا إلى المنزل بعد الواقعة

وأوضحت أن ابنتها عادت سريعًا إلي المنزل بعد الواقعة، وأصحاب المال قدموا الشكر لوالدتها على تربيتها، وفرحت كثيرا عندما علمت أن المبلغ كان من أجل تجهيز عروس يتيمة، والجميع اعتبروها قدوة لأطفالهم وأطلقوا عليها لقب «سندس الأمينة».