نصائح للمرأة في سن الأربعين.. ممارسة الرياضة وتناول الفواكه

عندما تتخطى المرأة سن الـ40، تعد نقلة نوعية في حياتها، فقد تكون تلك المرحلة صعبة ومليئة بالاضطرابات الصحية والنفسية، ولكن يمكن أن تجتازها كل امرأة باتباع العادات التي تساعدها على التعامل مع تلك الفترة، لذلك ترصد «الوطن» أبرز نصائح للمرأة في سن الأربعين.

هناك بعض السيدات من تعتبر أن حال تخطيها سن الأربعين، «خريف العمر»، والبعض الآخر يعتبرها مرحلة نضج، ومرحلة خبرة ونزع من الجمال، وثقة بالنفس، كما ذكر الدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي، خلال استضافته في برنامج السفيرة عزيزة على شاشة dmc.

نصائح للسيدات بعد سن الأربعين

توجد عدة نصائح للسيدات بعد سن الأربعين، لتحسين الحالة الصحية والنفسية لهم، وتشمل أهمها: يمكن أن تتناول قطعة من الشكولاتة، لتحسين الحالة المزاجية لديها، وتمد الجسم بكمية مناسبة من الكافيين المنشط، تجنب مشروبات الطاقة، خاصة أن مشروبات الطاقة تمد الجسم بالطاقة لفترة وجيزة، وهي تشبه بطاقات الائتمان في أنها تجعل الشخص يستنفذ طاقته المستقبلية من أجل الحصول على نشاط وطاقة وقتية قصيرة.

تناول الفواكه والخضروات والحبوب، وتناول الألياف، الحصول على الفيتامينات، تناول البروتينات الصحية، وتناول الإفطار يمنح الطاقة اللازمة طوال اليوم، وتناول الكثير من الماء: لأن الجفاف سبب رئيسي للشعور بالإجهاد، لذا يجب تناول ثمانية أكواب من الماء يومياً.

أخذ قسط كافي للنوم

كما أنه لا بد من أخذ القسط الكافي من النوم، يتراوح بين 6 إلى 8 ساعات يومياً، كما يجب تثبيت ميعاد الاستيقاظ يومياً حتى في أيام العطلات، لأن ذلك يساعد الجسم على تنظيم طاقته الداخلية، كما يساعد في نهاية اليوم على النوم العميق، التخلص من الوزن الزائد، وذلك يحدث نتيجة اتباع التعليمات لخفض الوزن مثل تجنب السكريات، شرب الماء، وممارسة الرياضة، جميعها لها تأثير إيجابي في مستوى الطاقة بالجسم، كما تساعد كذلك على تقليل نسبة الدهون في الجسم، وتحفيز مستوى طاقة الجسم. كذلك تخفيض الوزن له تأثير مزدوج فهو يفيد المرأة صحياً ونفسياً.

الابتعاد عن التدخين، فقد أفاد البعض الذين اعتادوا على التدخين بزيادة النشاط والطاقة والحيوية بعد توقفهم عنه، فالنيكوتين في السجائر يؤثر على سلامة النوم، وهو ما يجعل المرأة مرهقة وفي حالة مزاجية سيئة طوال اليوم التالي، وبالتالي تحتاج لمزيد من تدخين السجائر وذلك يسبب إهدار الطاقة.

ممارسة الرياضة

وممارسة بعض الألعاب الترفيهية، لأن ممارسة بعض الألعاب الذهنية تنشط المخ والذهن على عكس مشاهدة التلفزيون، يمكن كذلك الاستمتاع لبعض أنواع الموسيقى الهادئة التي تساعد على الاسترخاء، كما يمكن أيضاً ممارسة أي نشاط يساعد على الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية، فذلك يساعد على اكتساب طاقة إيجابية، يجب ترتيب الأولويات والابتعاد لفترة عن أي أعباء والتزامات، فتحتاج كل امرأة من وقت لآخر إلى إجازة لمدة يوم واحد تكون خاصة لها، لتخفف عنها ما تحمله من ضغوط، لإعادة الطاقة الحيوية.