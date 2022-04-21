علي جمعة: السيوطي ألف 700 كتاب طيلة حياته واعتزل الناس في سن الأربعين

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإمام السيوطي ولد في عام 848 من الهجرة وانتقل إلى رحمه الله تعالي في عام 911 هجريا، وعاش 63 عاما، استطاع أن يكتب خلالها كتبا كثيره ومحرره، كما كان مشروعه التجديدي مبنيا على توليد العلوم.

جمعة: الإمام السيوطي أنشأ علوما لم تكن موجودة من قبل

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج مصر أرض المجددين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن الإمام السيوطي قد أنشأ علوما لم تكن من قبل من كثرة الاطلاع، وكانت عند ابيه مكتبه هائلة، كما كانت لديه مكتبه محمودية وكان أمينا لمكتبتها الإمام ابن حجر العسقلاني «المكتبة المحمودية موجودة حتى الآن لما تمشي في الغورية بتلاقيها».

جمعة: قام بكتابه 300 كتاب خلال 23 عاما

وأوضح ضيف برنامج مصر أرض المجددين أن الإمام السيوطي ومنذ اطلاعه وبسبب كثرة ذكائه بدأ التأليف وهو في سن الـ17 عام، ولما بلغ الأربعين فوجد أن لديه 300 كتاب خلال 23 عاما، ثم قرر أن يبتعد عن الكتابة ويعتزل الناس ويعبد الله، وفي تلك الآونة ألف كتاب وسماه «التنفيس في الاعتذار عن التدريس».

وأكد أنه وبعد اعتزاله وعندما مات بعد 23 عاما من هذا التاريخ وجدوا عدد المؤلفات وصل لـ700 مؤلف، أي أنه قام بتأليف 400 مؤلف بعد إعلان اعتزاله، «هذا الرجل كان عجيبا وغريبا في العطاء والتوفيق، وكل هذا يعكس توفيق الله وحسن نيته».