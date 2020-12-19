خالد الصاوي: كل حاجة حلوة في حياتي حصلت لي بعد سن الأربعين

حل الفنان خالد الصاوي ضيفًا على الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامج «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON E» في لقاء كوميدي كشف فيه الصاوي عن بعض أسرار حياته، مشيرًا أن اسمه الحقيقي خالد جمال عبدالرحمن علي الصاوي، ويبلغ من العمر 57 عاما وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1985 من جامعة القاهرة ثم بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون، لافتًا أنه عمل كمحام لفترة ووظيفته الأساسية حاليا مخرج في التلفزيون المصري، وحاصل على أجازة بدون راتب ويجددها سنويًا لممارسة التمثيل.

وأوضح «الصاوي» أنه متزوج منذ 9 سنوات ويملك 5 كلاب منهم كلبين بلدي، وتعرض للعض 5 مرات، وأن أول كلب عضه رد عليه بأن قام بعضه مرة أخرى، بينما أهدى سلسلة وانسيال وخلخال لأبلة فاهيتا.

وأكد أنه بالفعل دبر مؤامرة خطوبة بشرى في مهرجان الجونة بشكل مفاجئ، وأنها تفاجئت بالفعل بطلب الخطوبة من خطيبها.

وتذكر «الصاوي» طفولته، مشيرًا أنه لم يكن طفلًا هادئًا ولكنه كان شقيًا جدًا لافتًا أنه تعرض للفصل وهو طالب في الصف الرابع الابتدائي، كان يقفز من سور السينما لمشاهدة أفلام مخصصة للكبار فقط، مؤكدًا أن المدرسة كانت تستدعي ولي أمره كل شهر وكان يستلم بنفسه خطابات استدعاء ولي الأمر.

وردت أبلة فاهيتا على الفنان خالد الصاوي قائلة «لا دي مجموعة الفيوزات ضاربة أكتر من محيي إسماعيل».

خالد الصاوي يتحدث عن زواجه وخطوباته الأربعة

وتحدث خالد الصاوي عن زوجته مي كريم، مشيرًا أنه تزوج كبيرا في السن ولكنه الوقت الذي أراد الله له فيه أن يتزوج، مؤكدًا أن زوجته صغيرة في السن، لافتًا أنه خطب وعمره 21 عاما وخطب مرة أخرى وعمره 24 عاما وخطب للمرة الثالثة وعمره 40 عاما، ثم خطب زوجته الحالية.

واعتبر «الصاوي» أن كل الأشياء الإيجابية في حياته حدثت له بعد سن الأربعين ومنها النجاح في عمله كفنان والشهرة والأموال والزواج «قبل كده أنا كنت أكتر من كده عصبية وتهور».

وتحدثت مي كٌريّم عن زوجها الفنان خالد الصاوي ووصفته بأنه «حنين جدا جدا جدا فوق ما تتخيلي»، لافتة أن أول هدية لزوجها كانت «سيف» وأول هدية أهداها لها زوجها كانت «مسدس»، مشيرة أنهما يحبان مشاهدة الرقص الشرقي والأفلام «اللي دمها تقيل عشان نتريق عليها».