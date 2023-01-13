كاتب صيني: الاتفاقيات بين أمريكا واليابان ستخلق مواجهات في المنطقة

قال «نادر رونج»، الكاتب والباحث السياسي، في مداخلته من بكين عبر تطبيق «سكايب»، على قناة القاهرة الإخبارية، إن الصين ترى أن أي اتفاقيات بين دولتين، لا يجب أن تضر دولة ثالثة، أو تؤثر على السلام في المنطقة.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الصين في خطر، بعد الإعلان عن خطة تسليح بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

وأضاف الباحث السياسي، أن تسليح اليابان، وزيادة الوجود العسكري الأمريكي، لا يساهم في الاستقرار والسلام بالمنطقة، مشيرا إلى أنها أمور من شأنها أن تجلب المواجهات إلى المنطقة.

وتابع، أنه إذا تم أي انتهاك لسيادة الصين ووحدة أراضيها، فإن الصين سترد عن طريق قواتها العسكرية، لافتا إلى أن الصين تطالب اليابان وأمريكا بأخذ التاريخ في عين الاعتبار، وعدم تكرار مأساة الحرب العالمية الثانية.