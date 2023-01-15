قناة الحياة تعرض تقريرا عن بروتوكول «الصحة» لاستقدام خبراء عالميين في مختلف التخصصات

عرض برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «وزارة الصحة توقع بروتوكولا للاستفادة من الخبراء العالميين في التخصصات الطبية المختلفة للعمل بمستشفيات الوزارة بالمجان».

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول لدعم استقدام الخبراء العالميين في التخصصات الطبية المختلفة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من أجل العمل بمستشفيات وزارة والصحة والسكان، في إطار بحث سبل التعاون لتطوير منظومة القطاع الصحي.