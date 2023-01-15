خطة مد «شق الثعبان» بالخدمات والمرافق لتطوير المنطقة الصناعية

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جار الاهتمام بتطوير منطقة شق الثعبان، والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، سعياً لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت والإسراع في أعمال التطوير وفق التوجيهات الرئاسية.

ويشمل تطوير شق الثعبان الارتقاء بشبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية لتكون صديقة للبيئة، ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن للحد من التلوث البيئي طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير شق الثعبان بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة، وممثلي إدارة المهندسيين ومديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة وشركة الصرف الصحي ومياه الشرب بالقاهرة الكبرى وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأشارت نائب المحافظ إلى الجهود المبذولة والخطوات التنفيذية واستعراض نسب التنفيذ والخاصة بمشروعات المرافق الخاصة بمنطقة شق الثعبان من خلال إمدادها بالكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب نسب تنفيذ الطرق ومخطط تحسين الخدمات المقدمة.

كما ناقشت الموقف التنفيذي للأعمال ضمن المرحلة الأولى من التطوير والتي تمتد من مدخل مدينة شق الثعبان وحتى المبنى الخاص بالجهاز التنفيذي بطول 2750 مترا لوضع جدول زمني لإنهاء الاعمال من خلال بحث الموقف التنفيذي لأعمال الطرق بمنطقة الكيلو الأول ومنطقة التشوينات بعد عمل الحصر المروري لأحجام الحركة المرورية المارة بالوصلة من الأوتوستراد حتى المفارق داخل منطقة شق الثعبان بطول 1كم وجارٍ إعداد المقترحات التصميمية للقطاع الإنشائي للوصلة المطلوبة حيث تم إنهاء الوصلة بطول 100 متر لربط وصلة شق الثعبان بالبوابة الخلفية بنسبة 100%.

مواجهة الكثافة المرورية

كما نوهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة الأخذ في الاعتبار التوجيهات الصادرة بتحويل الكثافة المرورية الموجودة بمدخل شق الثعبان من الاوتوستراد وتحويلها لمنطقة التشوينات من خلال الطريق الأوسطي بمنطقة الـ7 كم.

وأوضحت أنه فيما يخص مرافق المياه بمنطقة الكيلو الاول جاري تنفيذ حنفيات الحريق الخارجية وتوريد محبس تخفيف الضغط وجاري استكمال الوصلات الفرعية كما انتهت شركة الصرف الصحي من وصلات المرحلة الأولي أما المرحلة الثانيةالممتدة من جهاز شق الثعبان وحتى سور محمية وادى دجلة بطول 2250 متر فالاعمال جارية ومتبقي تطهير الخط ..

رفع المخلفات

كما وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم بالعمل على قدم و ساق لرفع السحالة والمخلفات الناتجة عن الاعمال بصورة مستمرة من خلال تكثيف اعمال النظافة وجمع السحالة اولا بأول .

وتعتبر منطقة شق الثعبان جنوب القاهرة، من المناطق الاستثمارية المتخصصة في صناعة الرخام، الهامة والمصنفة عالميا، وتشهد حاليا أعمال تطوير ضمن مخطط الدولة لتحويلها لمدينة الرخام والجرانيت، حيث يتم النهوض بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وحل مشاكلة واستكمال توصيل المرافق وتقنين أوضاع أصحاب المصانع .

وتقع المنطقة الصناعية بشق الثعبان على مساحة 6.5 كم مربع، تضم 2525 مصنع وورشة، وأنه في إطار تطوير المنطقة لتحويلها لمدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت حيث جاري التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة الموجودة بها وجعلها مدينة صديقة للبيئة .