نائب محافظ القاهرة: خطة تطوير منطقة شق الثعبان مستمرة

أكدت جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن ما يتم من أعمال التطوير في منطقة شق الثعبان تهدف إلى توفير الخدمات وتحسين البنية التحتية، ما يساهم في زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بمجال الرخام والجرانيت، للتغلب على كافة الصعوبات والإسراع في إنهاء أعمال التطوير بالكفاءة العالية والمطلوبة لتلك القلعة الصناعية والتي تحتل مكانة عالية مميزة.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مع سيد أباظة نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء رئيس جمعية مستثمري شق الثعبان، العميد ماجد فوزي المدير التنفيذي لمشروع شق الثعبان، مدير مركز معلومات شبكات المنطقة الجنوبية، مدير الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، القائم بأعمال رئيس حي طرة، لبحث أعمال التطوير التي تشهدها منطقة شق الثعبان.

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تطوير المنطقة الصناعية

ذكرت «عبد المنعم»، أنه لا يتم إدخار أي جهد للانتهاء من تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت، وفقا للتوجيهات السياسية وتعليمات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إذ انتهى مركز معلومات شبكات المرافق من حصر كافة الأنشطة والأراضي بمنطقة شق الثعبان ووضعها على وحدة الرفع المساحي، وتم إنشاء قاعدة للبيانات وحصر كافة الورش والمصانع التي توجد بنطاق الضغط العالي مع العمل على إحلاله وتحويله لكابلات أرضية، من خلال 3 خطوط من منطقة وادي دجلة وحتى مدخل شق الثعبان إلى جانب إدخال منطقة الشيماء والليثي.

وتابعت ما تم من أعمال تطوير شق الثعبان من تجهيز الطرق الداخلية ورفع كفاءتها، ليتناسب مع مخطط التطوير ويتزامن مع الانتهاء من الطريق الأوسطي، والذي يعبر من خلاله عربات النقل الثقيل الواصلة بين شق الثعبان وطريق العين السخنة، ما يخفف الضغط على طريق الأوتوستراد، إلى جانب التنسيق مع المرور لتحويل كافة السيارات وعربات النقل والترلات المحملة بالبلوكات للساحة الجديدة الخلفية لعمل سيولة مرورية بحرم الطريق.

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رفع إشغالات المصانع والورش

وجهت نائب المحافظ، بضرورة رفع كافة الإشغالات الموجودة أمام المصانع والورش، إلى جانب إشغالات الباعة الجائلين ورفع السحالة من الطرق الرئيسية وبمدخل شق الثعبان، بالإضافة إلى الإسراع في إنهاء أعمال تطوير مدخل شق التعبان وأعمال اللاندسكيب وتركيب البردورات بمدخل المنطقة، لتنفيذ شكل جمالي وتابلوه يحاكي طبيعة المكان ويعبر عن طبيعة الأنشطة الجمالية بهذه المنطقة الصناعية، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الردش لتوسيع الطريق، بالتعاون مع الانقاذ المركزي وسرعة الانتهاء من بوابة مدخل المدينة ورصف الطريق المؤدي لها، بعد الانتهاء من أعمال الأعمدة وصب الخرسانة لها، تمهيدا لاستكمال الأعمال التجميلية وفقا للجدول الزمني المحدد مع العمل على إنشاء بوابة خلفية للمنطقة ناحية شارع العظم.

يذكر أن منطقة شق الثعبان تقع بنطاق حي طرة شرق طريق الأوتوستراد بعمق 5 كيلو مترات، وتقدر مساحتها بـ 1608 أفدنة وتتكون من 3 مناطق، وهي: كوتسيكا، بدر الليثي، شق الثعبان.