محافظة القاهرة تدرس موقف المتقاعسين عن تقنين وضع اليد في شق الثعبان

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بمقر المنطقة الجنوبية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتقنين المنطقة الصناعية بمنطقة «شق الثعبان».

وأكدت نائب المحافظ أنّ لقاء اليوم يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بتطوير منطقة شق الثعبان، وتزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، سعيا لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت.

شارك في الاجتماع، العميد ماجد فوزي، ممثل الجهاز التنفيذي لشق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو، رئيس حي طرة، وممثلي شرطة المرافق، وشركة كهرباء جنوب القاهرة، وشركة مياه القاهرة وإدارات الشؤون القانونية والمالية والإيرادات بمحافظة القاهرة.

دراسة الموقف القانوني للمخالفين في شق الثعبان

واستعرضت نائب المحافظ، الجهود المبذولة تفعيلا لقرار محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة لحصر ودراسة موقف المتقاعسين عن تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان من مصانع وورش ومعارض وغيرها، للوقوف على موقفهم القانوني، والإجراءات التي تم اتخاذها تنسيقا مع الجهات ذات الصلة، والوقوف على المصانع والورش والمعارض والأفراد سارقي التيار الكهربائي وغير المتعاقدين مع شركة المياه، بالتنسيق مع مقدمي الخدمات لاستبيان موقفهم والإجراءات المستمرة في هذا الشأن، بعد الاطلاع على المستندات وإجراءات المعاينة على الطبيعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

خدمات مياه الشرب والصرف والكهرباء

كما شهد الاجتماع استعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة شق الثعبان، وموقف تقنين أوضاع الورش الموجودة بها، التى تدخل ضمن المرحلة الأولى من أعمال التطوير، واستعراض موقف توصيل خدمات الكهرباء للمنطقة، ومخطط تحسين الخدمات المقدمة.

لجنة فنية قانونية لدراسة الموقف

يذكر أنّه جرى تشكيل لجنة فنية قانونية ومالية برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وعضوية رئيس حي طرة، ومدير إدارة شرطة المرافق، واللواء مأمور قسم شرطة المعادي، وممثل الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بشق الثعبان، وممثل مديرية الإسكان والمرافق، وممثل الإدارة المركزية للشؤون القانونية والمالية بمحافظة القاهرة، والإدارة العامة للأملاك والإيرادات بالمحافظة، وممثل مركز شبكات المعلومات، وشركة الكهرباء، وشركة مياه الشرب، لتقدم اللجنة بما خلصت به من نتائج.

وتقع المنطقة الصناعية فى شق الثعبان على مساحة 6.5 كم مربع، تضم 2525 مصنعا وورشة، وأنّه في إطار تطوير المنطقة لتحويلها لمدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت، حيث جار التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة الموجودة بها وجعلها مدينة صديقة للبيئة.