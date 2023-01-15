مستشار برنامج المناخ العالمي لقناة الحياة: نجحنا في إنشاء صندوق يعوض خسائر الدول

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الدولة المصرية نجحت مع تنظيمها لقمة المناخ 27، بأن تصدر قرارا لإنشاء صندوق يساعد في تعويض الخسائر والأضرار التي عانتها الدول جراء التغيرات المناخية الحادة والعنيفة والتي تعانيها كل الدول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مثل هذا القرار يعد نقطة تحول كبرى حيث أنه ولإصداره جرى التباحث بين الدول لأكثر من 20 سنة، دون جدوى في وضع هذا البند في الاتفاقية، حتى نجحت مصر أخيرا.

واستطرد: «هنكمل في قمة المناخ المقبلة في الإمارات الـ3 بنود الناقصة في هذا البند، وهو مكان انعقاد مكان السكرتارية الدائمة والتمويل الخاص بها والإشراف الفني الذي سيدير هذه المسألة، كما يجرى التباحث فيما يخص ما فعلته مصر في بعض النماذج الحديثة للطاقة الشمسية، منها محطة بنبان في أسوان».

وأوضح أن الدول العربية في جامعة الدول العربية اجتمعت من أجل وضع مخطط للتحول إلى الوقود الأخضر، حتى نستطيع تحقيق ذلك.