أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم.. تراجع ملحوظ

أكد الدكتور محمد درويش، أستاذ بحوث القمح، بمحطة البحوث الزراعية بسخا، أن أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم شهدت تراجعا، وذلك عبر تداول حركة البيع والشراء داخل أسواق ومتاجر المحافظات، مشيرا إلى تراجع النوع بروتين 11.5% بقيمة 200 جنيه في سعر الطن.

أسعار القمح المحلية والعالمية بالمحافظات اليوم

وأشار أستاذ بحوث القمح لـ«الوطن»، إلى أن أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم بالمحافظات سجلت تراجعا، ما يصب في مصلحة المستهلكين، إذ سجل طن القمح المستورد بروتين 11.5% سعر 12 ألفا و250 جنيها لكل طن، وسط تراجع بقيمة 200 جنيه للطن.

كما استقر سعر طن القمح المستورد بروتين 12.5% عند 12 ألفا و450 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البيع للقمح المحلي 18 جنيها عن كل كيلو مباع.

تراجع ملحوظ في أسعار القمح

وأوضح «درويش»، أن أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية سجلت تراجعا ملحوظا خلال الأسبوعين الماضيين داخل أسواق محافظات مصر، مرجعا ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الإفراج الجمركي عن الواردات الزراعية، مشيرا إلى أن المنزرع في مصر بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف فدان قمح بالوجهين البحري والقبلي.