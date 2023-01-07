تراجع أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية.. والطن بـ 12 ألفا و350 جنيها

قال الدكتور محمد درويش، أستاذ بحوث بقسم بحوث القمح، بمحطة البحوث الزراعية بسخا، أحد أهم المراكز البحثية الزراعية في الشرق الأوسط، إن أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية شهدت تراجعًا في الأسعار اليوم السبت، من خلال تداول حركة البيع والشراء داخل أسواق ومتاجر المحافظات في مصر، ليتراجع بروتين 11.5% بواقع 50 جنيهاً عن كل طن مباع.

أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالمحافظات

وأوضح «درويش»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالمحافظات، سجلت تراجعا جيدا يعود بالنفع على قطاع المستهلكين في شتي أسواق المحافظات، ليسجل سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5% بواقع مبلغ 12 ألفا و 350 جنيها لكل طن، وسط تراجع بواقع 50 جنيهاً لكل طن.

- سعر طن القمح المستورد بروتين 12.5 % أى نحو 12 ألفا و500 جنيه، بتراجع 50 جنيهاً.

- سعر كيلو البيع للقمح المحلي بسعر 18 جنيهاً لكل كيلو.

- سعر طن القمح الألماني بـ 11 ألف جنيه.

أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالمحافظات والإنتاجية

وأشار أيضا إن أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالمحافظات، سجلت تراجعًا في أسواق المحافظات، وهو أمر يصب في مصلحة المواطنين، مشيرًا إلى المساحة المنزرعة العام الجاري، نحو 3 ملايين و 670 ألف فدان قمح هذا العام لإنتاج 10 ملايين طن قمح محلي.