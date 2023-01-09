أسعار القمح اليوم في أسواق المحافظات.. تراجع ملحوظ

كشف الدكتور محمد درويش، أستاذ بحوث بقسم بحوث القمح، بمحطة البحوث الزراعية بسخا، أن أسعار القمح اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا في الأسعار، وذلك عبر حركة البيع والشراء داخل أسواق ومتاجر المحافظات، مشيرا إلى أن سعر طن بروتين 11.5% انخفض بقيمة 100 جنيه لكل طن.

أسعار القمح اليوم بالمحافظات

وأضاف «درويش» لـ«الوطن»، أن تراجع أسعار القمح اليوم بالمحافظات يصب في مصلحة المستهلكين بالنفع داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر، والتي جاءت أسعارها كالتالي:

- سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5% بـ12 ألفا و400 جنيه، بتراجع سجل 100جنيه لكل طن.

- سعر طن القمح المستورد بروتين 12.5% بـ12 ألفا و550 جنيهاً، بتراجع 100 جنيه.

- سعر كيلو البيع للقمح المحلي بسعر 19 جنيهاً لكل كيلو مباع.

- سعر طن القمح الألماني 11 ألفا و100 جنيه، بتراجع سجل 50 جنيها لكل طن.

المساحات المنزرعة قمح

وأوضح أن أسعار القمح اليوم بالمحافظات سجلت تراجعا جيدا في أسواق المحافظات، مشيرا إلى أن أراضي مصر تنتج نحو 10 ملايين طن قمح، وهو ما يغطي نحو 62% من الاستهلاك المحلي.