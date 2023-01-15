راكب يوثق لحظة تحطم طائرة نيبال.. النيران اندلعت قبل سقوطها (فيديو)

وثَّق أحد ركاب الطائرة النيبالية المنكوبة لحظة اندلاع النيران قبل تحطم طائرة نيبال وسقوطها.

والتقط الراكب مقطع فيديو بكاميرا هاتفه قبل ثوان من تحطم طائرة نيبال واندلاع النيران فيها.

أحد الركاب ظهر مبتسما ويلتقط مشاهد للطائرة قبل تحطمها

وظهر أحد الركاب مبتسماً وهو يلتقط مشاهد من داخل الطائرة وخارجها قبل تحطم طائرة نيبال وتظهر ألسنة اللهب في الثواني الأخيرة من مقطع الفيديو.

فيديو متداول التقطه أحد ركاب الطائرة النيبالية المنكوبة بكاميرا هاتفه قبل ثوان من تحطم الطائرة واندلاع النيران فيها#العربية pic.twitter.com/EKt3QFNl0Q — العربية (@AlArabiya) January 15, 2023

وتحطمت طائرة نيبال القادمة من العاصمة كاتماندو صباح اليوم الأحد، بالقرب من المطار المحلي في بوخارا في وسط نيبال، وهي المنطقة المقررة لهبوط الطائرة، وهذه المدينة بوابة للحجاج الدينيين والزائرين من جميع أنحاء العالم وفقا لشبكة «العربية».

ولقى 72 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة نيبال وهم إجمالي من كانوا على متن الطائرة بواقع 68 راكبا بينهم جنسيات مختلفة و4 من طاقم الطائرة.

تحطم طائرة نيبال صباح اليوم

ومساء اليوم أعلنت شركة «يتي» للطيران في نيبال مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 72 شخصا.

في السياق، أوضح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري أنه تم نقل 31 جثة إلى المستشفيات ولا تزال هناك 36 جثة في الوادي الذي يبلغ عمقه 300 متر وسقطت فيه الطائرة.

فيما يشارك حوال 200 جندي في محاولات العثور على جثث الضحايا في موقع الحادث بالقرب من نهر «سيتي»، على بعد كيلومتر ونصف من المطار وفقا لشبكة بى بى سى.

وقال متحدث باسم الجيش نتوقع انتشال المزيد من الجثث، لافتا إلى أن الطائرة تحطمت إلى أشلاء وفقا لشبكة رويترز.