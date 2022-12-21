في عيد ميلاده.. 4 تجارب تلفزيونية للفنان محمد فؤاد أبرزها مسلسل «الضاهر»

احتفل الفنان محمد فؤاد أمس بعيد ميلاده الـ61، بعد مشوار طويل من الأعمال الفنية والغنائية التي قدمها، واستطاع أن يحقق نسب مشاهدة عالية بأغنياته ويدخل جميع البيوت المصرية بأعماله، ولكنه لم يقدم سوى 4 تجارب تلفزيونية فقط.

قدم الفنان محمد فؤاد مسلسل «الضاهر» عام 2019، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم، ومن إخراج ياسر زايد، وتدور أحداثه حول ضابط في الجيش يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية.

محمد فؤاد ومسلسل «أغلى من حياتي»

وفي عام 2010 قدم مسلسل «أغلى من حياتي»، وهو من تأليفه، وإخراج مصطفى الشال، وتدور أحداثه حول شخصية «عبدالرحمن» الشاب المكافح الذي يعيش في حي شعبي، ويترك التعليم في مرحلة الطفولة فور وفاة والده، ويتنقل بين مهن مختلفة، وتبدأ رحلة صعود بطيئة ينفق خلالها على شقيقاته البنات، وحبيبته التي يتمسك بها رغم الظروف السيئة.

محمد فؤاد ضيف شرف في مسلسل «واكلينها والعة»

وظهر الفنان ضيف شرف في مسلسل «واكلينها والعة» عام 2018، كما قدم تجربة متميزة في مسلسل «دعوة للحياة»، وهو من تأليف إبراهيم مسعود، وإخراج أحمد مجدي.