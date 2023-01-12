بعد محمد هنيدي.. موقف إنساني لـ أحمد حلمي مع فؤاد خليل: رفض ينزله البحر

قبل أيام، روى الفنان محمد هنيدي، موقفًا جمعه بالفنان الراحل فؤاد خليل، من كواليس فيلم «جاءنا البيان التالي»، أبرز من خلاله مدى إتقان الأخير لأدواره، دون أي اعتبارات أخرى أو استهسال في الأداء.

طلبت منه نأجل اليوم ونلغي الأوردر لكن رفض

وقال محمد هنيدي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وجود فؤاد خليل، داخل بركة مياه في كواليس الفيلم، موضحا: «المشهد ده لعم فؤاد خليل كنا بنصوره في الشتا، والمياه تلج، وكل شوية نطلعه ونعيد المشهد.. وجاله حالة رعشة شديدة، طلبت منه نأجل اليوم ونلغي الأوردر لكن رفض.. والرعشة الشديدة اللي أنتم شايفينها كانت حقيقية 100%، وأقل من الحقيقة.. ربنا يرحمك يا عم فؤاد».

اللى بيحب حاجة ولا بقى بيهمه صحته

بدوره، عاد أحمد فؤاد، نجل الفنان فؤاد خليل، ليشكف عن موقف آخر، من كواليس فيلم «صايع بحر» مع الفنان أحمد حلمي، قائلا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في موقف تاني الفنان أحمد حلمي منع عم فؤاد من نزول البحر في الشتاء في فيلم صايع بحر، ولكن عم فؤاد أصر للأسف.. اللي بيحب حاجة ولا بقى بيهمة صحته ولا في حاجة تقدر تمنعه غير ربنا سبحانه وتعالى».