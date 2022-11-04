محمد فؤاد في الاستوديو لتسجيل أحدث أغانيه

يتواجد الفنان محمد فؤاد حاليا في الاستوديو للتجهيز لأغنيته الجديدة والتي لم يعلن أي تفاصيل عنها حتى الآن.

ونشر مهندس الصوت طارق عليش، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا له بصحبة محمد فؤاد أثناء العمل على أغنيته الجديدة وعلق عليها قائلا: الجميل اللي قاعدته مايتزهقش منها وشغل جامد في الأغنية الجديدة بتاعته اللي هتكسر الدنيا إن شاء الله.

آخر أعمال محمد فؤاد

يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد كليب «سلام» من إخراج كريم مسلم، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، ويتضمن الفيديو كليب مقاطع من عدد من الحفلات التي قدمها الفنان محمد فؤاد في أماكن مختلفة.

بخلاف الكليب قدم «فؤاد» مؤخرا، عددا من الأغاني الجديدة من بينها «إيه غير طبعنا»، «شغلتني ليه»، «احكيلك»، و«ياما»، بالإضافة إلى حفلة في الساحل الشمالي والذي شهد عودته بعد فترة غياب طويلة عن الحفلات ورفع شعار كامل العدد.