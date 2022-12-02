بالأرقام.. مشاريع «حياة كريمة» تطور قرى محافظتي أسوان وبني سويف

أنشأت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عددًا من المشاريع المختلفة في قرى محافظتي بني سويف وأسوان، من شأنها التخفيف عن كاهل الأهالي في هذه القرى، وشملت قطاعات مختلفة، مثل قطاع الطرق والقطاع الصحي.

مشاريع حياة كريمة في بني سويف

وفي محافظة بني سويف، أنشأت المبادرة الرئاسية «حياة كرمية» مشاريع مختلفة في قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، حيث يجرى العمل فى مشروع إنشاء وحدة الإسعاف والذي تصل تكلفته إلى 3 ملايين جنيه، ويضم المشروع 2 سيارة من «النموذج الكبير» والتي من شأنها دعم الخدمة الصحية المقدمة للأهالي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروع المركز الطبى بالقرية، والذي تصل تكلفته إلى 39 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت إلى أكثر من 70%.

مشاريع حياة كريمة في أسوان

وفي أسوان، أنشأت مبادرة «حياة كريمة» مشروعًا لتطوير ورفع كفاءة مدرسة السيالة والمحرقة، الموجودة في قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة بالمحافظة، وتم الانتهاء من مشروع التطوير بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100%، هذا بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 95%.

وتعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على إنشاء مجمع زراعي ومجمع خدمي بالقرية، ووصلت نسبة تنفيذهم إلى 90%، فضلا عن عملها على تطوير مراكز شباب: أبو هور، السيالة، المحروقة، هذا إلى جانب تركيب خطوط وشبكات الصرف الصحي، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70%.