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استمرار عرض مشاريع الدورة التاسعة لملتقى القاهرة السينمائي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:03 م | الجمعة 18 نوفمبر 2022
ملتقي القاهرة السينمائي

ملتقي القاهرة السينمائي

تستمر فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة السينمائي، الذي يضم 135 مشروعًا أصليًا واعدًا من جميع أنحاء العالم العربي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44 وعرض اليوم 5 أفلام ضمن الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، بحضور ليندا بلخيرية مديرة الملتقى، وذلك بالفندق الذي يستضيف المهرجان.

الأفلام المعروضة بملتقى القاهرة السينمائي 

وجاءت الأفلام التي تم عرضها خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى القاهرة السينمائي بدورته التاسعة كالتالي:

فيلم «هش» من مصر، لـ سالي أبو باشا، إنتاج طلال عفيفي.

فيلم «بلا» من المملكة المغربية، وإنتاج وإخراج محسن البصري.

«سرقة النار» من فلسطين، لعامر شوملي، وإنتاج رشيد عبد الحميد.

«أبي الفلاح» من الجزائر، إخراج وإنتاج الخير زيداني.

 «طريق الجبل» من تونس للمخرج لطفي عاشور، إنتاج أنيسة داود وسبستيان أوسنو.

تتويج المشاريع الفائزة 

وتتوج المشاريع الفائزة في نهاية مهرجان القاهرة السينمائي يوم 20 نوفمبر، من قبل لجنة تحكيم دولية متميزة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، وهم: مارييت ريسنبيك المديرة التنفيذية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، الكاتبة والمخرجة فيولا شفيق من مصر، والمخرجة التونسية رجاء عماري.

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