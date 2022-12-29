وزارة السياحة: لجان تفتيش على المطاعم والفنادق في ليلة رأس السنة

استعدت وزارة السياحة والآثار بشكل جيد لليلة رأس السنة الميلادية والتي تشهد توافد أعدادا كبيرة من الرواد للسهر بالفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية خلال تلك الليلة.

وقال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن هناك لجانا من قبل وزارة السياحة ستقوم بالتفتيش المفاجئ على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات وذلك لمراقبة التزام الفنادق والمطاعم التي تم الموافقة لها على إقامة حفلات وفقرات فنية بالبرامج المعتمدة من الوزارة.

اللجان التفتيشية

وتابع في تصريح لـ «الوطن»، قائلا: «اللجان ستقوم أيضا بالتأكد من عدم قيام الفنادق التي لم تتقدم بطلبات لتنظيم حفلات خلال ليلة رأس السنة أو المطاعم غير الحاصلة على تصريح من وزارة السياحة بتقديم فقرة فنية، من التزامها»، مشيرا إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار ستقوم أيضا بالتفتيش على كافة أنشطة المنشآت الفندقية والسياحية ومن بينها التأكد من صحة وسلامة الغذاء المقدم للرواد خلال رأس السنة.

حفلات متنوعة بالفنادق خلال ليلة رأس السنة

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار وافقت هذا العام على كافة الطلبات التي تقدمت بها الفنادق لإقامة حفلات غنائية خلال ليلة رأس السنة، لافتا إلى أن غالبية فنادق القاهرة فئة 4 و5 نجوم تقدمت بطلبات لتنظيم حفلات وفقرات فنية خلال تلك الليلة وذلك لجذب الرواد لزيارتها خلال تلك الليلة، مشيرا إلى أن الحفلات تشمل وجود فرقة موسيقية بمطرب أو بدون أو فقرات فنية متنوعة.

يشار إلى أن الفنادق المصرية استعانت خلال ليلة رأس السنة بعدد من المطربين المصريين والعرب لتقديم حفلات فنية للرواد والنزلاء، وعلى رأس المطربين الفنان السعودي الكبير محمد عبده والفنان اللبناني وائل جسار والفنان المصري رامي صبري والفنان الشعبي محمود الليثي ونجم المهرجانات حمو بيكا والفنان حسن شاكوش والفنانة الاستعراضية دينا.