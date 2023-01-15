يوسف الحسيني: جمال عبدالناصر شخصية وطنية بامتياز وأفنى عمره في خدمة الوطن

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أفنى عمره في خدمة الوطن، حيث تولى مقاليد الحكم في البلاد وهو في الثامنة والثلاثين من عمره، وتوفى قبل أن يكمل الستين.

وأضاف «الحسيني»، خلال برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «أنا لست ناصريا، لكنني لا أملك إلا أن أحترم جمال عبدالناصر، فهو شخصية وطنية بامتياز، أحب مصر لدرجة مخيفة، يكاد يكون أحب مصر أكثر من بيته وأولاده».

وتابع أن جمال عبدالناصر كان محظوظا لأن أعداءه كانوا هم الأمريكان والإنجليز والغرب، لكن أعداء مصر في هذه المرحلة أكثر وأقل وضوحا من فترة جمال عبدالناصر، مثل الجماعات المتشددة والإخوان والمؤامرات التي تحاك في بعض عواصم صنع القرار من أجل التجربة المصرية.

وواصل: «العالم طول الوقت يحيك المؤامرات ضد بعضه، الإسكندر المقدوني جاء إلى مصر من أجل احتلالها، والتوسع في إمبراطوريته، هناك دول تنتظر ضعف دول أخرى أو تساعد على إضعافها أو إسقاط أنظمتها، وتبدأ تنهب من ثرواتها ومن خيرها».