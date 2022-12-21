أئمة الجزائر يهدون وزير الأوقاف درع «الشؤون الدينية» بالدولة

تقدم وفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر بالشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الدورة العلمية المتقدمة المتخصصة التي عقدتها وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وما أولاه معاليه لهذه الدورة من جهد واهتمام بالغ.

وأهدى الأئمة درع وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر، تقديرًا لجهوده في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير.

التعاون بين مصر والجزائر

قدم الشيخ خليفة بشاطة إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة الشكر لوزارة الأوقاف وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إتاحته الفرصة لنقل خبرة وزارة الأوقاف في مصر إلى أشقائهم في الجزائر، وعلى حسن الضيافة والإقامة، وعلى رعايته الدقيقة لكل ما يسهم في إنجاح هذه الدورة، فهو بحق نعم الرجل المسئول في مكانه ومجاله.

وأكد أن هذه الدورة تأتي تتويجًا للتعاون بين البلدين الشقيقين مصر والجزائر، مثنيًا على حسن اختيار المحاضرين من العلماء والمفكرين وقادة الرأي، وكذلك حسن اختيار الأماكن التاريخية العريقة مثل مسجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة رضي الله عنهما، وكذلك العديد من المتاحف والمعالم، ومكتبة الإسكندرية العريقة.

مصر بحق هي أم الدنيا

ونقل تحيات وزير الشؤون الدينية بدولة الجزائر الشقيقة والشعب الجزائري والوفد إلى جمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا، مؤكدًا أن مصر بحق هي أم الدنيا، وأنها تتمتع بالجلال والجمال والكمال في كل زاوية من هذا البلد الكريم، ولا يمكن إلا أن نقف إجلالًا وتعظيمًا لها، وأن مصر تاريخ مفتوح لا يمكن لأحد أن ينسى تاريخها العريق، فمصر أم الدنيا، وأم العروبة، وأم الإسلام، وأرض الكنانة ومهد الحضارة، حفظ الله مصر وحفظ شعبها وحفظ مسيرتها.