حاكم «سيفاستوبول» يعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر

أعلن حاكم «سيفاستوبول» ميخائيل رازفوجيف، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرة بدون طيار «مسيرة» فوق البحر، وقال عبر «تليجرام»، إن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي، وفقا لما ذكرته وكالىة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

و«سيفاستوبول»، إحدى مدن شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو ضمها إلى أراضي روسيا الاتحادية في عام 2014.

وكان وزير الخارجية الصربي، إيفيتسا داتشيتش، قال في وقت سابق، إن ما تشهده أوكرانيا حرب عالمية ثالثة، نظرا لتشابه أحداثها، وتأثيرها على العالم، مشيرا إلى أن بلاده لن تراجع موقفها الرافض للعقوبات ضد موسكو بناء على طلب دول ثالثة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نمو دخل روسيا من صادرات الأسمدة بنسبة 70%

من جهتها، نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن بيانات من منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، أن عائدات تصدير الأسمدة الروسية ارتفعت بشكل حاد في العام الماضي 2022 بسبب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض حجم المبيعات.

وأشارت «فاينانشيال تايمز»، إلى نمو دخل روسيا من صادرات الأسمدة في الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي، بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي 2021، إلى 16.7 مليار دولار.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق، إن 44% من الحبوب المشحونة عبر الممر الإنساني الذي فتحته روسيا في البحر الأسود «في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود» ذهبت إلى أوروبا، و14%؜ منها فقط تصل إلى إفريقيا.