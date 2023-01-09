الجيش الروسي يدمر تعزيزات للقوات الأوكرانية في إطار عملية خاصة

أشارت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، إلى تدمير الجيش الروسي في إطار عملية خاصة، تعزيزات للقوات الأوكرانية، دون ذكر وقع العملية الروسية

نفي أوكرانيا مقتل 600 جندي في قصف روسي على شرق البلاد

وفي وقت سابق، نفى الجيش الأوكراني، مقتل 600 من جنوده في قصف روسي على «كراماتورسك» شرقي البلاد، منددا بعملية إعلامية من جانب «موسكو» في مواجهة نجاحات «كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الأوكراني سيرجي تشيريفاتي، إلى أن القصف الروسي استهدف بنية تحتية مدنية دون وقوع إصابات ،مضيفا أن «موسكو» ليس لديها القدرة على شن ضربة شديدة الدقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت روسيا، أعلنت في وقت سابق، قصف مقاتلاتها بالصواريخ موقعين لتجمع القوات الأوكرانية في «كرامتورسك»، ثأرا لقتلى«مكيفكا». وكان يتمركز في أحدهما 700 جندي أوكراني، والآخر 600 جندي، فيما أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني جراء القصف.

صربيا: نواجه ضغوطا خارجية لنحو 100 يوم

من جانبه، قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، إن الغرب سيطالب بلاده بالتوقيع على اتفاقية مع كوسوفو، إذا وافقت «بلجراد» على دعم العقوبات ضد روسيا، مشيرا على قناة «تي في بينك»، إن البلاد تواجه ضغوطا خارجية لنحو 100 يوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعبر فوتشيتش، عن اعتقاده أن الحديث قد يدور عن منح جمهورية كوسوفو، عضوية في منظمة «الأمم المتحدة» دون اعتراف رسمي بالاستقلال من صربيا.