دوَّت صافرات الإنذار للتأهب ضد الغارات الجوية في عدة مناطق أوكرانية من بينها «خاركيف» و«دنيبروبتروفسك» و«كيروفوجراد» و«ميكولايف»

وشملت التحذيرات من الغارات الجوية، الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من منطقتي «خيرسون» و«زابوريجيا» التي ضمتها «موسكو» إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء في 2022.

وأعلن ميخائيل رازفوجايف، حاكم مدينة «سيفاستوبول» بـ«شبه جزيرة القرم» التي ضمتها «موسكو» في 2014، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إصابة الصحفي في «بيلد» الألمانية بشظية

وأشار رازفوجايف، عبر «تليجرام» إسقاط طائرتين مسيرتين فوق «البحر الأسود»، بالقرب من «سيفاستوبول»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أصيب الصحفي في صحيفة «بيلد» الألمانية بيورن ستريتزل في أوكرانيا بشظية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

«الوطنيين» الفرنسي: «زيلينسكي» وقع على قانون للرقابة على الإعلام

بدوره، انتقد زعيم حزب «الوطنيين» الفرنسي، فلوريان فيليبو، بشدة القانون الذي يقيد حقوق الإعلام في أوكرانيا، والذي وقعه رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي، مضيفا عبر «تويتر»، إن «القديس زيلينسكي» وقع على قانون يسمح بالرقابة على أي إعلام وأحزاب معارضة،

وتساءل فيليبو: «هل يمكن اعتبار هذا أمرًا طبيعيًا؟»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، تخفي أوكرانيا، عن مواطنيها الحجم الحقيقي للأضرار التي لحقت بالاقتصاد، والبنية التحتية جراء الضربات الروسية، وفقا لما ذكره الخبير الاقتصادي الأوكراني أوليج سوسكين، الذي أضاف أن إذا فهم الأوكرانيون مدى فظاعة الخسائر، سيدركون أن لا يمكن بقاء الحكومة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتصاديا، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، عن إبرم «أنقرة» عقودا طويلة الأمد للغاز مع روسيا، مشيرا عبر «تي في نت»، إلى عدم انضمام بلاده إلى سياسة العقوبات ضد «موسكو»