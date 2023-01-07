إسقاط طائرة «مسيرة» فوق مدينة «سيفاستوبول» بـ«شبه جزيرة القرم»

قال ميخائيل رازفوجيف، حاكم «سيفاستوبول» بـ«شبه جزيرة القرم» التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في 2014، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار «مسيرة» فوق المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إصابة مدني نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة «جورلوفكا» بـ«دونيتسك»

وأصيب مدني بجروح نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة «جورلوفكا» بجمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» في العالم الماضي 2022 على إثر استفتاء إلى أراضي «الاتحاد الروسي».

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية «جورلوفكا» مرتين في 15 دقيقة ليلاً بقذائف 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، ستزود الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا، بـ 18 عربة مدفعية أوتوماتيكية من طراز «إم 109 أيه 6 بلدين» من عيار 155 ملم وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم، في إطار حزمة مساعدات جديدة اعلنتها «واشنطن» في وقت سابق، وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا لورا كوبر، في مؤتمر صحفي، إن المساعدات تشمل التزامات مهمة في مجال سلاح المدفعية.

بلينكن: الإدارة ستعمل مع «الكونجرس» لتوفير 907 ملايين دولار إضافية

وفي وقت سابق، أعلنت «واشنطن» عن مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 2.85 مليار دولار، تشمل مركبات «برادلي» القتالية وناقلات الجنود المدرعة وصواريخ «أرض جو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الإدارة ستعمل مع «الكونجرس»، لتوفير 907 ملايين دولار إضافية من التمويل العسكري الأجنبي.

وأوضحت كوبر، أن هذا هو أول توفير لمدافع «الهاوتزر» ذاتية الدفع، والتي ستوفر حماية أكبر وقدرة على المناورة مقارنة بمدافع الهاوتزر التي تم تسليمها في وقت سابق، مشيرة إلى أن بلادها تعتقد بحاجة «كييف» إلى دبابات، إلا أن تشغيل «أبرامز» أمر صعب للغاية.

«واشنطن» سترسل 4000 صاروخ غير موجه يمكن تركيبه على هليكوبتر

كما سترسل الولايات المتحدة الأمريكية، 4000 صاروخ غير موجه «جو-أرض قصيرة المدى» من طراز «زوني» التي يمكن تركيبها على طائرات هليكوبتر.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها تحاول حمل «موسكو» على التفاوض من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية والتخلي عن المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا إلى أراضي «الاتحاد».

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس «الأمن القومي» الأمريكي جون كيربي، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا ترى أي احتمالات لوقف الأزمة الأوكرانية في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أهمية مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لـ«كييف».

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أنه سيحث حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية على نقل أسلحة الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة إلى أوكرانيا.

«واشنطن» و«برلين» تناقشان تفعيل المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» باتريك رايدر، إن أوستن ونظيره الأوكراني، ناقشا موضوع تخصيص حزمة مساعدات جديدة أمريكية بأكثر من 3 مليارات دولار إضافية إلى أوكرانيا، لتشمل مركبات المشاة القتالية «برادلي»، وأنظمة المدفعية والذخيرة.

وفي سياق متصل، ناقش وزير الدفاع الأمريكي مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت، تفعيل المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في ضوء اجتماع 20 يناير المقبل لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا، وأشاد أوستن بقرار «برلين» المتعلق بتزويد «كييف» ببطارية من أنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي، وعربات مشاة القتالية «ماردير».

من جانبه، قال البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، في عظة ليلة عيد الميلاد بـ«كاتدرائية المسيح» إن الانقسام في أوكرانيا يمنع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية من خدمة شعبها ومجتمعها بكرامة.