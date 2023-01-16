مصرع 6 من عائلة واحدة في الجزائر.. والسبب «أحادي أكسيد الكربون»

شهدت الجزائر، أمس الأحد، مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مأساوي جراء استنشاق الضحايا غاز «أحادي أكسيد الكربون» المنبعث من جهاز تسخين المياه بالعاصمة الجزائرية.

وغاز أحادي أكسيد الكربون «سي أو» CO، غاز عديم اللون، ويسفر عن مصرع مئات الأشخاص كل عام ويصيب الآلاف بالمزيد من الأمراض.

وقال موقع «النهار» الجزائري، إن الحادث وقع بحي الشراربة بالكاليتوس شرقي العاصمة «الجزائر»، ونقل عن مصادر،أن المتوفين هم شرطي بالمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء لأمن العاصمة وزوجته وأطفاله الـ4 بينهم 3 بنات.

وفي وقت سابق، أنقذت الحماية المدنية الجزائرية، 5 أشخاص من الاختناق بالغاز المنبعث من المدفأة «أحادي أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن» في عمارة ﺑﺤﻲ ﺑﺮﺑﻴﺢ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ، موضحة في بيان، أن الأﻓﺮاد ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 3 ﺳﻨوات و42 عاما، وفقا لما ذكره موقع «الشروق أون لاين» الجزائري.