«الصفقة الأوروبية الخضراء».. مركز معلومات الوزراء يعقد ثالث جلساته الفكرية اليوم

يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم، انعقاد جلساته الفكرية لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن المصري وصانع القرار، في إطار إسهامات المجلس في التوصل لتوصيات وحلول عملية قابلة للتنفيذ بما يدعم جهود وخطط التنمية المستدامة في البلاد، وتعزز من قوة الاقتصاد المصري.

دعم الزراعة المستدامة في مصر

وتُعتبر تلك الجلسة الفكرية هي الثالثة من الجلسات الفكرية لـ«معلومات الوزراء»، والتي تنطلق فعالياتها بعد قليل، بعنوان «سُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر»، بما يتماشى مع الاشتراطات الأوربية والدولية لاستيراد الحاصلات الزراعية، بما سيكون له عظيم الأثر في زيادة صادرات حاصلات مصر الزراعية للعالم، وفي القلب منها دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التي حققتها الصادرات المصرية في الفترة القليلة الماضية.

ومن المُقرر، أن يُشارك مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري، والوزير المفوض لشئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري المصري ناصر حامد، والدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق، والدكتور سمير النجار رئيس شركة «دالتكس» الزراعية، فضلًا عن مشاركة مجموعة واسعة من المعقبين المختصين في قطاع الزراعة والإرشاد الزراعي والموارد المائية، وكذا ممثلي الفلاحين المصريين.

الصفقة الأوربية الخضراء

وتُحدد «الصفقة الأوربية الخضراء»، المعروفة باسم (EGD)، الشروط الواضحة في الحاصلات والمنتجات الزراعية التي ستدخل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكّد أنَّ الصادرات الزراعية المصرية الطازجة وصلت إلى 6 ملايين طن.