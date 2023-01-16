قوافل «حياة كريمة» المجانية تتواجد في 6 محافظات.. خدمات طبية وبيطرية

تستمر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطلاق قوافلها الطبية العلاجية المجانية داخل المحافظات المختلفة، والتي تشمل خدمات «طبية، بيطرية وزراعية» فضلًا عن الندوات التوعوية؛ لتحسين مستوى معيشة أهالي القرى.

وانطلقت القوافل المجانية الأسبوعية لـ حياة كريمة الطبية والبيطرية والندوات التوعوية في 6 محافظات مختلفة، وذلك في الفترة ما بين 15 إلى 22 يناير.

وتصل القوافل المجانية لـ حياة كريمة في محافظات «المنوفية، والجيزة، والغربية، البحيرة، ودمياط والدقهلية»، بحسب ما أعلنته المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتنتشر القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفقًا للجدول التالي، بحسب ما أعلنته المؤسسة كالتالي:

جدول قوافل حياة كريمة

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، لاسيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرًا والنائية.