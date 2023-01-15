«حياة كريمة» تكثف أعمالها: 38 محطة صرف ومياه في 54 قرية بالغربية

كثفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أعمالها لتطوير الريف المصرى، والنهوض بخدمات الأهالى، حيث نفّذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية عدداً من المشروعات فى قرى مركز ومدينة زفتى ضمن «حياة كريمة»، تضمنت إنشاء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب، و4 محطات معالجة، وإنشاء شبكات ووصلات مياه لـ54 قرية، و38 محطة صرف صحى.

وقال المهندس حمدى شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب، لـ«الوطن»، إن الشركة تقوم بإنشاء عدة مشروعات، بجانب رفع كفاءة مشروعات أخرى، ضمن المبادرة الرئاسية بمركز زفتى، وتم إعادة تأهيل محطة مياه الشرب فى قرية نهطاى ومحطة مياه تفهنا العزب وإنشاء 19 بئر مياه ارتوازية.

وأضاف «شطا» أنه تم إنشاء 4 محطات معالجة المنجنيز داخل عدة قرى ضمن المبادرة، وهى شرشابة، وسندبسط، وميت الحارون، وفرسيس، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية، وجارٍ الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بكل المحطات.

وأشار إلى أنه إنشاء شبكات مياه الشرب لـ54 قرية، وانتهاء الأعمال شاملة الوصلات المنزلية مقسمة إلى 50 قرية «مد وتدعيم»، و4 قرى مخدومة سابقاً، بجانب إعادة تأهيل محطات الصرف الصحى لقريتى نهطاى وتفهنا العزب، والانتهاء من الوصلات المنزلية فى 52 قرية، وتنفيذ وانتهاء مشروعات الصرف الصحى لـ38 قرية، مقسمة إلى 27 مشروع مد وتدعيم، و3 مشاريع تعاون دولى، و8 مشروعات مخدومة مسبقاً.

وفى الشرقية، قال الدكتور إبراهيم متولى، وكيل مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من إنشاء 10 مجمعات زراعية فى مركز الحسينية بها 8 وحدات بيطرية مطورة (4 إنشاء جديد و4 تطوير وتجديد و2 مركز تجميع ألبان) ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، ويجرى فرشها وتجهيز الوحدات البيطرية بأحدث الأجهزة الطبية وزيادة عدد الوحدات البيطرية إلى 145 وحدة بيطرية بمديرية الطب البيطرى بالشرقية.

وأضاف وكيل الطب البيطرى أن المحافظة تضم 18 مركزاً لتجميع الألبان تم تطويرها، أتاحت عملاً للشباب للمساعدة فى حل مشكلة البطالة.

وقال «متولى» إنه جارٍ تطوير مراكز تجميع الألبان، مشيراً إلى أهمية المراكز من أجل توفير كوب لبن آمن للمواطن، والقضاء على الوسطاء، وأن يكون صاحب المجمع هو المستفيد الأول ومعه صغار المربين.

تطوير المجازر و6 مراكز ألبان بالشرقية

وتابع أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، دائم الدعم لقطاع الطب البيطرى، وتم تطوير المجازر بالجهود الذاتية، وجارٍ تطوير مجازر بمراكز الحسينية وكفر صقر والقرين، وتطوير 4 مجازر ضمن المرحلة الأولى من خلال التعاون بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهى مجزر الزقازيق العمومى، ومجزر فاقوس، ومجزر أبوكبير، ومجزر ديرب نجم.

وأشار إلى أنه جارٍ تطوير مجزرى منيا القمح وأبوحماد ضمن المرحلة الثانية، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتطور المجازر لتوفير لحوم صحية آمنة والاستفادة القصوى من الذبائح ومخلَّفاتها، والحفاظ على البيئة من التلوث ضمن توجهات الدولة واتباع توصيات مبادرة «اتحضر للأخضر».

ونوه بعقد بروتوكولات تعاون بين مديرية الطب البيطرى ومديرية الشباب والرياضة من أجل الإشراف الطبى الكامل على ما يتم تداوله فى مراكز الشباب المطورة والنوادى داخل محافظة الشرقية، ضمن جهود مديرية الطب البيطرى فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة طبية لعلاج 1946 مواطناً فى كفر الشيخ.

فى السياق نفسه، أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية إلى مركز مطوبس، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، تم خلالها توقيع الكشف الطبى المجانى على جميع المرضى وعددهم 1946 مواطناً، وصرف العلاج مجاناً للمترددين على مقر القافلة.

وأطلقت الجامعة قافلة بيطرية إلى قرية بنى بكار، التابعة لمركز مطوبس، تمكنت خلالها من علاج 842 رأس ماشية، وصرف الأدوية البيطرية اللازمة للمزارعين مجاناً، وتوعية المزارعين ومربى الماشية بالعديد من الإرشادات البيطرية السليمة.

وتم تنظيم قافلة طبية بقرية صندلا، التابعة لمركز كفر الشيخ، تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 2422 مواطناً، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بشكل مجانى.

وأعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة غادة أبوكيلة، مواصلة أعماله فى عملية تطوير الريف بمركز مطوبس، حيث تم الانتهاء من تركيب 250 كشك محول جديداً، و969 عمود جهد متوسط، وشد موصلات الجهد المتوسط واقع 175 طناً، وإنشاء كابلات جهد متوسط بطول 166 كم، وتغيير 15 ألفاً و227 عمود جهد منخفض، و3 كم موصلات معزولة.