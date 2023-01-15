صحة سوهاج: «حياة كريمة» تقدم خدمات طبية مجانية لأكثر من 107 آلاف مواطن

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج تقديم الخدمات الطبية لـ107 آلفف مواطن من خلال 102 قافلة طبية تم تنفيذها ب 46 قرية الأكثر احتياجا لتلك الخدمات الصحية وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، والتي من بين أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن في المناطق الأكثر احتياجا لتلك الخدمات.

وقال الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد إنجازا أقرب إلى الإعجاز للدولة المصرية نحو توفير حياة تليق بالمواطن المصري.

ومن جهته، أشار الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن القوافل شملت جميع التخصصات الهامة مؤكدا أن جميع الخدمات بتلك القوافل مجانا تماما بداية من الكشف والفحوصات وعمل التحاليل والأشعات وحتى صرف الدواء للمواطن.

ومن جهتها، أضافت الدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية أن شهر سبتمبر هو الأعلى ترددا خلال العام الماضي حيث شهد إقبالا كبيراً من المواطنين الذين تجاوز عددهم 14 ألف و 500 مواطن مواطن تلقوا الخدمات الطبية من خلال 11 قافلة جابت 9 قرى موضحا أن القافلة الواحدة تنفذ علي مدار يومين.

كما أضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل ان مديرية الصحة بسوهاج تسخر جميع امكانياتها لخدمة أهالينا بالقرى والنجوع و المناطق الأكثر احتياجا، منوهة إلى أنه يتم إطلاقه قافلتين أسبوعيا كل قافلة لمدة يومين وذلك وفق خطة القوافل الطبية المعلن عنها.