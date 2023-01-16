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7 خطوات لنقل ملكية المركبة إلى مالك جديد.. منها الوفاء بالغرامات

كتب:

محمد أباظة
10:17 ص | الإثنين 16 يناير 2023
مركبة

مركبة

يتساءل عدد كبير من مالكي المركبات عن خطوات انتقال ملكية المركبة، هذه الخطوة التي تهم قطاعا عريضا من مالكي السيارات الراغبين في نقل ملكيتها لشخص سواء سواء كان بيع أو لأحد أفراد الأسرة.

وفي حالة انتقال ملكية المركبة من شخص لآخر، يجب إجراء هذه الخطوات وفقًا للإدارة العامة لنظم معلومات المرور كالتالي: 

خطوات انتقال ملكية المركبة

- على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وبسند مقبول في إثبات نقل الملكية فى حكم المادة 214 من اللائحة.

- تقديم ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين في المواد 211/ 213 من اللائحة.

- تقديم ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد.

- تقديم ما يفيد آداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة والجزاءات المالية الأخرى.

تقديم فحص المركبة

- تقديم ما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات.

- تفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها.

- تحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.