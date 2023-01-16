7 خطوات لنقل ملكية المركبة إلى مالك جديد.. منها الوفاء بالغرامات

يتساءل عدد كبير من مالكي المركبات عن خطوات انتقال ملكية المركبة، هذه الخطوة التي تهم قطاعا عريضا من مالكي السيارات الراغبين في نقل ملكيتها لشخص سواء سواء كان بيع أو لأحد أفراد الأسرة.

وفي حالة انتقال ملكية المركبة من شخص لآخر، يجب إجراء هذه الخطوات وفقًا للإدارة العامة لنظم معلومات المرور كالتالي:

خطوات انتقال ملكية المركبة

- على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وبسند مقبول في إثبات نقل الملكية فى حكم المادة 214 من اللائحة.

- تقديم ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين في المواد 211/ 213 من اللائحة.

- تقديم ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد.

- تقديم ما يفيد آداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة والجزاءات المالية الأخرى.

تقديم فحص المركبة

- تقديم ما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات.

- تفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها.

- تحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك.